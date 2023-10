Confirman que policía asesinado en La Pila era hijo de titular de la GCE

No hay datos que presuman que el ataque mortal a dos guardias civiles en la delegación capitalina La Pila, se haya debido a que uno de ellos era hijo de un mando policial, precisó José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado jueves, José María Juárez Morales, hijo de Jesús Juárez Hernández, hasta ese momento titular de la División de Caminos -hoy comandante de la Guardia Civil Estatal (GCE)-, y Edgar Isaí García Martínez, fueron asesinados durante una emboscada perpetrada por el crimen organizado en dicha delegación.

El abogado del estado aseveró que, con la intervención de la Policía de Investigación (PDI), el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación ha logrado recabar "bastantes" indicios para el esclarecimiento del crimen.

En entrevista, complementó que se siguen varias líneas de investigación, a fin de identificar los tres vehículos participantes, hacia dónde huyeron los responsables y quiénes están involucrados en la emboscada.

"No, no, no tenemos ningún dato en el que el enfrentamiento o el ataque haya sido en ese sentido (...) bastantes registros que tenemos. Precisamente, el día de ayer tuve una reunión con el comisario de la Policía de Investigación para actualizar esa parte", concluyó el fiscal general.