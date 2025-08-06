Consulado de EU pide informe de estadounidense desaparecido
Hasta el momento, no hay señales de que haya sido privado de la libertad, informó María Manuela García Cázares
Como no localizado, es el estatus de la investigación para la ubicación del activista estadounidense, Paul Jonathan Browm, pues hasta el momento no se presume que haya sido privado de la libertad, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Refirió que el pasado fin de semana se reportó la detección de un hombre en situación de calle con características similares a Brown en el estado de Veracruz, sin embargo, no correspondía a él.
En entrevista, reveló qué el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey solicitó un informe sobre el estado de la investigación, cuyo reporte fue entregado vía correo institucional a la autoridad consular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Foto: CEBP
García Cázares expuso que desde el lunes pasado el empleado del ciudadano norteamericano se dio cuenta de la ausencia, sin embargo, presentó denuncia ante el Ministerio Público hasta el viernes.
no te pierdas estas noticias
Pipa gasera se estrella contra un árbol en la Valles-Tamazunchale
Redacción
Dos personas resultan heridas tras choque de pipa de gas en carretera federal
Colisión en puente Seminario deja únicamente daños materiales
PULSO
Los hechos se registraron esta mañana de miércoles