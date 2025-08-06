Consulado de EU pide informe de estadounidense desaparecido

Como no localizado, es el estatus de la investigación para la ubicación del activista estadounidense, Paul Jonathan Browm, pues hasta el momento no se presume que haya sido privado de la libertad, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Refirió que el pasado fin de semana se reportó la detección de un hombre en situación de calle con características similares a Brown en el estado de Veracruz, sin embargo, no correspondía a él.

En entrevista, reveló qué el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey solicitó un informe sobre el estado de la investigación, cuyo reporte fue entregado vía correo institucional a la autoridad consular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: CEBP

García Cázares expuso que desde el lunes pasado el empleado del ciudadano norteamericano se dio cuenta de la ausencia, sin embargo, presentó denuncia ante el Ministerio Público hasta el viernes.