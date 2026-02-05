logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Cortador de caña muere ahogado en un paraje

Por Redacción

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cortador de caña muere ahogado en un paraje

TAMASOPO.- Un cortador de caña fue hallado sin vida en un paraje cercano a la delegación Damián Carmona, en el municipio de Tamasopo; las autoridades establecieron que se ahogó accidentalmente.

El infortunado llevó en vida el nombre de Francisco Martínez, contaba con 38 años de edad y tenía su domicilio en la localidad El Zopope, perteneciente al municipio de Aquismón.

Fuentes oficiales informaron que el hombre había sido contratado para trabajar en el corte de caña en parcelas de Tamasopo.

Sin embargo, el sábado por la tarde fue la última vez que sus compañeros y su hermano lo vieron rumbo a la delegación de Damián Carmona.

En los días posteriores anduvieron buscándolo, y fue finalmente la tarde de este martes cuando lo hallaron flotando en las aguas del paraje conocido como El Guamúchil. Policías de las diferentes corporaciones acordonaron la zona y después el personal de la FGE se encargó de procesar indicios y llevar el cuerpo al Servicio Médico Legal.

Se informó que el cuerpo no tenía huellas de violencia, por ello se presume que Francisco se ahogó de manera accidental al caer a una zona profunda.

