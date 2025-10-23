Cuantiosos daños en choque de vehículos rumbo a Zacatecas
Choque en carretera a Zacatecas a la altura de la comunidad de Lomas involucra a camioneta Silverado.
Cuantiosos daños materiales se registraron esta mañana en un choque de tres vehículos en la carretera rumbo a Zacatecas. Los hechos a las 11:30 horas.
En la zona, el conductor de una camioneta Silverado circulaba sobre la carretera a Zacatecas con dirección a Mexquitic, pero pierde el control al llegar al kilometro 13, a la altura de la comunidad de Lomas.
Enseguida, derribó un poste de alumbrado público y chocó con una camioneta GMC y una camioneta Nissan que circulaban con dirección a San Luis Potosí.
El sitio fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho, mismo que complicó la vialidad por unos minutos.
