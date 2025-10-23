Cuantiosos daños en choque de vehículos rumbo a Zacatecas

Cuantiosos daños materiales se registraron esta mañana en un choque de tres vehículos en la carretera rumbo a Zacatecas. Los hechos a las 11:30 horas.

En la zona, el conductor de una camioneta Silverado circulaba sobre la carretera a Zacatecas con dirección a Mexquitic, pero pierde el control al llegar al kilometro 13, a la altura de la comunidad de Lomas.

Enseguida, derribó un poste de alumbrado público y chocó con una camioneta GMC y una camioneta Nissan que circulaban con dirección a San Luis Potosí.

El sitio fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho, mismo que complicó la vialidad por unos minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí