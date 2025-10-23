logo pulso
Cuantiosos daños en choque de vehículos rumbo a Zacatecas

Choque en carretera a Zacatecas a la altura de la comunidad de Lomas involucra a camioneta Silverado.

Por Redacción PULSO

Octubre 23, 2025 01:05 p.m.
Cuantiosos daños materiales se registraron esta mañana en un choque de tres vehículos en la carretera rumbo a Zacatecas. Los hechos a las 11:30 horas.

En la zona, el conductor de una camioneta Silverado circulaba sobre la carretera a Zacatecas con dirección a Mexquitic, pero pierde el control al llegar al kilometro 13, a la altura de la comunidad de Lomas.

Enseguida, derribó un poste de alumbrado público y chocó con una camioneta GMC y una camioneta Nissan que circulaban con dirección a San Luis Potosí.

El sitio fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho, mismo que complicó la vialidad por unos minutos.

