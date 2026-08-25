logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cuatro hombres son apresados por agredir a su familia

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Cuatro hombres son apresados por agredir a su familia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En atención a distintos reportes por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil de Soledad  realizaron la detención de cuatro hombres, señalados por agredir a sus parientes.

      Posteriormente, en la colonia Nuevo Testamento, quedó detenido Simón "N", de 48 años, luego de que su hija y otros familiares solicitaron una patrulla, al señalar que su familiar por presuntamente los agredió durante un convivio familiar.

      En otro hecho, Sergio "N", de 38 años, fue detenido en un domicilio de la cabecera municipal, al ser señalado por su pareja de presuntamente agredirla y amenazarla

      Asimismo, en la colonia Santo Tomás fue detenido Fernando "N", de 31 años, luego de ser señalado por su hermano de haberlo agredido al interior del domicilio que comparten.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, Alfredo "N", de 54 años, fue detenido en la colonia San José 2a. Sección, por presuntamente agredir físicamente a su esposa, quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra

      Las cuatro personas fueron informadas que serían trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedarían a disposición de la Fiscalía General del Estado

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Van a proceso dos presuntos secuestradores
      Van a proceso dos presuntos secuestradores

      Van a proceso dos presuntos secuestradores

      SLP

      Redacción

      Guardia Civil localizó a la víctima, tras operativo donde aseguró armas y vehículos

      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE
      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE

      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública financiará los apoyos para agentes operativos

      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León
      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León

      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal reportó tres capturas en Santa María del Río y Tamazunchale; también aseguró un automóvil.

      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac
      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac

      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac

      SLP

      Huasteca Hoy

      La víctima fue localizada inconsciente cerca de la UNEME; se desconoce el motivo de la agresión