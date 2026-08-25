Cuatro hombres son apresados por agredir a su familia

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En atención a distintos reportes por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil de Soledad realizaron la detención de cuatro hombres, señalados por agredir a sus parientes.

Posteriormente, en la colonia Nuevo Testamento, quedó detenido Simón "N", de 48 años, luego de que su hija y otros familiares solicitaron una patrulla, al señalar que su familiar por presuntamente los agredió durante un convivio familiar.

En otro hecho, Sergio "N", de 38 años, fue detenido en un domicilio de la cabecera municipal, al ser señalado por su pareja de presuntamente agredirla y amenazarla

Asimismo, en la colonia Santo Tomás fue detenido Fernando "N", de 31 años, luego de ser señalado por su hermano de haberlo agredido al interior del domicilio que comparten.

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Finalmente, Alfredo "N", de 54 años, fue detenido en la colonia San José 2a. Sección, por presuntamente agredir físicamente a su esposa, quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra

Las cuatro personas fueron informadas que serían trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedarían a disposición de la Fiscalía General del Estado