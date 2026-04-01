Desmantelan cámaras de vigilancia en Ciudad del Maíz, en operativos

Como parte de los dispositivos de seguridad que se realizan en los 59 municipios de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal desarticuló una red de cámaras de vigilancia ilícita en el municipio de Ciudad del Maíz y en la capital potosina, detuvo a un adolescente de 16 años con una motocicleta con reporte de robo y con un arma prohibida.

Dentro de los operativos preventivos efectuados en Ciudad del Maíz, la GCE decomisó cuatro cámaras de videovigilancia y cuatro módems en diferentes puntos del municipio, que presumiblemente eran utilizadas por una red criminal para el monitoreo del desplazamiento de las unidades policiales.

En otro hecho, en la capital potosina, oficiales de la GCE detuvieron en flagrancia a un adolescente señalado por el robo de una motocicleta marca Yamaha, modelo 2021.

El implicado fue localizado cuando intentaba darse a la fuga a bordo de una motocicleta marca Vento, modelo 2026, color negro, con reporte de robo, asegurándole además una réplica de arma de fuego tipo pistola.

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Las cámaras aseguradas y el detenido, fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se habrán de iniciar las investigaciones correspondientes.