Desmantelan otro narcolaboratorio en Santa María

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En Santa María del Río, cientos de kilos de marihuana, miles de litros de precursores químicos y once personas fueron aseguradas, durante el desmantelamiento de una estructura criminal que pretendía establecerse en el estado.

El pasado viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) dio a conocer la detención de once presuntos integrantes de la referida estructura criminal, todos ellos originarios de Sinaloa, Durango y Sonora. Tras ello, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó cateos en cuatro distintos inmuebles, los cuales habrían funcionado como laboratorios para elaborar metanfetaminas.

De acuerdo con información federal, en las últimas horas, fue intervenido el cuarto inmueble por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, quienes desplegaron un operativo asegurando 203 kilos de metanfetamina, 3,300 litros de precursores químicos, 25 kilos, 13 costales, 14 bidones y 13 tambos de precursores químicos.

Además de equipo utilizado para el procesamiento de sustancias: 260 tambos, 24 tinas, seis cilindros metálicos para Gas LP, siete condensadores, 10 cubetas artesanales, cuatro centrifugadoras, dos motobombas, así como diversa documentación.

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Por su parte, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, destacó que las acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional permitieron desactivar una estructura delictiva que pretendía establecerse en el estado, antes de que pudiera consolidar sus operaciones y comenzar la producción de sustancias ilícitas.

Según las cifras estatales el aseguramiento en conjunto sumaría alrededor de 500 kilogramos de metanfetamina, 23 kilogramos de marihuana y más de 2 mil 500 litros de precursores químicos. Sin embargo, estas cifras contrastan con las proporcionadas a nivel federal, ya que apenas el pasado viernes, durante el desmantelamiento de los tres anteriores "narcolaborarios", la propia Secretaría dio a conocer el aseguramiento de 184 kilogramos de metanfetamina y 49.7 litros en estado líquido.

No obstante, Juárez Hernández señaló que se trata de un hecho relevante, pues no se habían detectado este tipo de instalaciones en San Luis Potosí, puesto que este golpe al crimen organizado representaría aproximadamente 10 millones de dosis potenciales, con un valor estimado de hasta 50 pesos por dosis en el mercado ilícito, lo que representa una afectación de hasta 500 millones de pesos, apuntó el secretario.

Por otro lado, añadió el titular de la dependencia, los análisis periciales de la FGR determinarán las características y condiciones de las sustancias aseguradas, así como el proceso en el que se encontraban, mientras que corresponderá a dicha autoridad informar sobre los resultados definitivos de la investigación y la situación jurídica de las personas detenidas.