Desvalijaba carro robado, en la Primero de Mayo

Derivado de la presencia que se despliega en todas las zonas de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo de vehículo, además de localizar dos unidades más con reporte de robo, esto en las colonias Primero de Mayo y Rancho Pavón.

Oficiales municipales transitaban sobre la calle 14 de Febrero, en la colonia Primero de Mayo, donde observaron a un individuo que retiraba las partes de un automóvil y al notar la presencia de la autoridad intentó escapar, siendo alcanzado de manera inmediata.

Después de entrevistarlo se identificó como Rogelio "N" de 31 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que, siguiendo el debido protocolo de actuación, se consultó el estatus legal del sujeto y del auto en Plataforma México.

El resultado mostró que el hombre contaba con antecedentes penales, mientras que el coche marca Nissan Tsuru de color negro y azul contaba con reporte de robo vigente.

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Por otro lado, en la calle Del Volcán, en la colonia Rancho Pavón, policías soledenses observaron un automóvil en aparente estado de abandono y huellas de desvalijamiento, mismo al que se acercaron a inspeccionar y consultaron su estatus legal en Plataforma México, identificando el vehículo marca Nissan Tsuru de color blanco con reporte de robo vigente.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo y después, junto con los objetos constitutivos de delito, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado.