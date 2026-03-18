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Detectan a supuesto fardero en una Aurrerá

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan a supuesto fardero en una Aurrerá

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo, El hecho ocurrió en la tienda Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, al atender un reporte ciudadano.

Los agentes municipales se presentaron en el supermercado referido, donde personal del establecimiento señaló a un individuo quien intentó sustraer mercancía sin pagar.

En el lugar fue detectado el reportado y, luego de entrevistarlo, se identificó como Pedro "N", a quien le encontraron productos de la marca "Tempo", pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto robo y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el trámite respectivo.

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