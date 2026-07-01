Detienen a 32 infractores en un día
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Durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 32 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, tras operativos en las cuatro regiones de la entidad.
En estas acciones fueron aseguradas 20 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", un kilo con 682.8 gramos de marihuana, dosis de cocaína, un arma de fuego, cartuchos útiles y 50 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".
Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de fortalecer los operativos con estrategias permanentes de inteligencia.
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