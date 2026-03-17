Detienen a menor de 15 años con droga en SLP

Un adolescente de 15 años fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) durante operativos contra el narcomenudeo en San Luis Potosí, en los que también fueron aseguradas otras seis personas y diversas dosis de droga.

De acuerdo con información oficial, el menor fue detenido en el municipio de Ahualulco junto a dos hombres, tras el aseguramiento de 32 dosis de "cristal" y dos de marihuana.

En total, las autoridades reportaron el decomiso de 143 dosis de estupefacientes en distintos puntos del estado. Entre los casos, destaca una intervención en la colonia Lomas Tercera Sección, en la capital, donde fueron detenidas dos personas con dosis de metanfetamina y marihuana, en un operativo conjunto con el Ejército Mexicano.

Asimismo, en Huehuetlán fue detenido un hombre señalado como presunto integrante de una célula delictiva, en posesión de droga, mientras que en Cedral una mujer fue asegurada con marihuana, "cristal" y cocaína.

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Las detenciones y aseguramientos, según la autoridad, forman parte de los operativos de seguridad desplegados en las cuatro regiones del estado, aunque no se detalló el estatus legal de los detenidos ni el avance de las investigaciones.