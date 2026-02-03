Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

Una mujer fue detenida en posesión de dosis de droga durante un operativo de seguridad realizado en la colonia Los Reyitos, en la capital potosina, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, la detención fue resultado de labores de seguridad e inteligencia desplegadas por la Guardia Civil Estatal en coordinación con personal de la Defensa. La mujer, identificada como Janet "N", de 37 años de edad, fue asegurada con 16 dosis de cristal y 10 dosis de marihuana.

Tras la verificación de sus datos, las autoridades señalaron que la detenida cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo de vehículo, robo a transeúnte, robo con violencia, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal en las próximas horas.