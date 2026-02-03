logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Fotogalería

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

Fue asegurada con dosis de cristal y marihuana durante un operativo.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 12:57 p.m.
A
Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

Una mujer fue detenida en posesión de dosis de droga durante un operativo de seguridad realizado en la colonia Los Reyitos, en la capital potosina, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, la detención fue resultado de labores de seguridad e inteligencia desplegadas por la Guardia Civil Estatal en coordinación con personal de la Defensa. La mujer, identificada como Janet "N", de 37 años de edad, fue asegurada con 16 dosis de cristal y 10 dosis de marihuana.

Tras la verificación de sus datos, las autoridades señalaron que la detenida cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo de vehículo, robo a transeúnte, robo con violencia, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

LEA TAMBIÉN

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal en las próximas horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos
Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

SLP

Redacción

Fue asegurada con dosis de cristal y marihuana durante un operativo.

Cae sujeto con decenas de ponchallantas en Bellas Lomas
Cae sujeto con decenas de ponchallantas en Bellas Lomas

Cae sujeto con decenas de "ponchallantas" en Bellas Lomas

SLP

Redacción

Agentes caitalinos logran detectar y asegurar a un hombre con artefactos metálicos en operativo de seguridad.

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz
Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

SLP

Redacción

Buscan liberar banquetas y ordenar la vialidad tras reporte ciudadano

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza
Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

SLP

Redacción

Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona