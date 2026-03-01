Detienen a trailero por tráfico de combustible

Un presunto traficante de hidrocarburos, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes lo detectaron en la carretera a Matehuala cuando manejaba una pipa con doble cisterna en la cual transportaba miles de litros de combustible de procedencia ilegal.

El hecho ocurrió el pasado viernes en que los elementos policiales realizaban recorridos de seguridad por la carretera referida.

Fue a la altura de la comunidad de Peotillos, en donde detectaron un tractocamión color amarillo con dos tanques acoplados, y el cual era conducido en forma irregular, por lo que le marcaron el alto.

Al ser entrevistado, el conductor dijo llamarse José N. de 34 años de edad y al inspeccionar el vehículo los agentes observaron que transportaba en los tanques un total de 75 mil litros de hidrocarburos, al parecer diesel.

El hombre no pudo comprobar la procedencia legal del combustible, y ante esto los agentes estatales procedieron a su detención con todo y la pipa, siendo remitido ante el Ministerio Público Federal por el presunto delito de tráfico de hidrocarburos.