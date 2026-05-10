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Ebrio ocasiona un choque de frente

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Ebrio ocasiona un choque de frente

CIUDAD VALLES.- Un hombre que andaba en estado de ebriedad y conducía un automóvil invadió carril y chocó contra un camión cañero frente al Ingenio Plan de Ayala; milagrosamente no sufrió lesiones graves.

El percance sucedió poco antes de la medianoche del viernes, sobre la carretera al Ingenio, cuando el conductor de un vehículo Mazda gris, con dirección del ingenio hacia la zona centro.

De manera repentina, el joven invadió carril y chocó de frente contra un camión cañero que circulaba en dirección opuesta.

El vehículo quedó destrozado del frente; sin embargo, el conductor —quien andaba en evidente estado de ebriedad— resultó con heridas que aparentemente no ponían en riesgo su vida. Fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron a la clínica del IMSS.

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Por otro lado, el camionero Fernando "N", de 66 años de edad, no sufrió lesiones, pero debido al susto se sintió mal de salud y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no quiso ser llevado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

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