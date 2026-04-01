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Ejecutan a joven de un balazo en la cabeza

Delincuente lo sorprendió dentro de un domicilio del ejido Estación Tamuín

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Ejecutan a joven de un balazo en la cabeza

TAMUÍN. -Un joven de tan sólo 19 años de edad, fue ejecutado en el ejido Estación Tamuín, en donde un desconocido le disparó en la cabeza para luego darse a la fuga sin que nadie lo impidiera.

El homicidio ocurrió este martes por la mañana, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Salinas de Gortari y Emiliano Zapata, en donde vivía la víctima identificada como Ricardo Salazar, de 19 años.

De manera anónima se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se había escuchado un disparo y que una persona se encontraba tirada en el lugar antes mencionado.

Por ello acudieron policías de diversas corporaciones, así como socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín.

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La persona tirada era Ricardo, quien ya no contaba con signos vitales, pues presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a la altura de un ojo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, en ese lugar se llevaban a cabo actividades ilícitas, y no se descarta que el occiso haya estado involucrado.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.

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