Ejecutan a joven de un balazo en la cabeza

TAMUÍN. -Un joven de tan sólo 19 años de edad, fue ejecutado en el ejido Estación Tamuín, en donde un desconocido le disparó en la cabeza para luego darse a la fuga sin que nadie lo impidiera.

El homicidio ocurrió este martes por la mañana, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Salinas de Gortari y Emiliano Zapata, en donde vivía la víctima identificada como Ricardo Salazar, de 19 años.

De manera anónima se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se había escuchado un disparo y que una persona se encontraba tirada en el lugar antes mencionado.

Por ello acudieron policías de diversas corporaciones, así como socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La persona tirada era Ricardo, quien ya no contaba con signos vitales, pues presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a la altura de un ojo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, en ese lugar se llevaban a cabo actividades ilícitas, y no se descarta que el occiso haya estado involucrado.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.