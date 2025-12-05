logo pulso
Seguridad

En asalto, balean a repartidor de plataforma en S. Degollado

El presunto pudo ser capturado por agentes de la Policía Municipal

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
En asalto, balean a repartidor de plataforma en S. Degollado

Un repartidor de plataforma resultó herido de bala durante un asalto en la avenida Santos Degollado, por lo que tuvo que ser hospitalizado mientras que el presunto responsable fue capturado durante una rápida intervención de elementos de la Policía Municipal que acudieron al auxilio.

El hecho provocó que decenas de repartidores tanto de la empresa Didi como de otras plataformas, acudieran a manifestarse a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia de su compañero.

Fue después de las nueve de la noche cuando el afectado, repartidor de la empresa Didi, fue interceptado por un maleante en la avenida Santos Degollado y la calle de Avanzada, en el Barrio de Tequis.

Según los hechos, el delincuente intentó asaltar al repartidor pero éste le disparó con una pistola y le causó una grave herida, por lo que pidió ayuda.

Elementos de la Policía Municipal, al recibir el llamado de auxilio, se desplazaron al sitio y montaron un operativo en la zona, logrando la captura del presunto responsable para enseguida ponerlo a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación por los delitos que le resulten.

Al enterarse del hecho ocurrido a su compañero, decenas de repartidores de distintas plataformas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado, en donde cerraron la avenida Eje Vial exigiendo justicia para el afectado y mayor seguridad para desempeñar su trabajo.

Representantes de la Fiscalía salieron a dialogar con los manifestantes, con quienes llegaron a un acuerdo prometiendo actuar conforme a la ley en contra del presunto responsable, por lo que posteriormente liberaron la avenida no sin antes prometer que volverían a protestar en caso de que no se cumpla el acuerdo. 

