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Seguridad

En Chole, cae supuesto objetivo prioritario

Tiene antecedentes penales y es generador de delitos diversos

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
En Chole, cae supuesto objetivo prioritario

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad capturaron a un objetivo prioritario por presuntos delitos contra la salud, mismo que cuenta con distintas detenciones, una orden de aprehensión en su contra y antecedentes penales.

El arresto se realizó en la colonia Foresta, en recorridos de prevención destinados a combatir la incidencia delictiva.

Los agentes transitaban sobre la calle Parque Agua Azul, en la colonia mencionada, cuando notaron que un individuo conducía una motocicleta a exceso de velocidad y de forma temeraria, por lo que le dieron alcance para señalarle que sería sancionado.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como Mario "N" de 34 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal"; al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, revelando que se trata de un objetivo prioritario generador de violencia, con arrestos por distintos delitos, una orden de aprehensión cumplimentada en su contra y antecedentes penales.

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Enseguida se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la salud y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá con el debido proceso.

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