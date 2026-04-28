En este año, ha habido 70 incendios forestales

En lo que va del año, San Luis Potosí tiene un acumulado de 70 incendios forestales, con daños sobre 22 mil hectáreas en hecho registrados en todo el territorio potosino, algunos causados por la intensa ola de calor se manifestó desde el pasado día 23 de abril y se extenderá hasta próximo 30 del presente.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, indicó que se trabaja en coordinación con autoridades como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Cuerpo de Bomberos y los Gobiernos Municipales, para estar atentos y en la mejor disposición para actuar ante un incendio.

Añadió que ha sido fundamental la colaboración de grupos de brigadistas y civiles, a efecto de lograr controlar un hecho en el menor tiempo posible como ocurrió el pasado fin de semana en Ciudad del Maíz, mientras que se espera que avancen los trabajos este día en la comunidad de Núñez, Guadalcázar, donde ya se encuentra controlado al 50%.

Más adelante, Ordaz Flores, dio a conocer que San Luis Potosi está integrado a una campaña de difusión dentro del Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales, por el riesgo latente de que ocurran particularmente en las zonas centro y este del Estado potosino.

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