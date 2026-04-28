logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En este año, ha habido 70 incendios forestales

Para su combate, hay coordinación entre dependencias y grupos de la sociedad civil

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
En este año, ha habido 70 incendios forestales

En lo que va del año, San Luis Potosí tiene un acumulado de 70 incendios forestales, con daños sobre 22 mil hectáreas en hecho registrados en todo el territorio potosino, algunos causados por la intensa ola de calor se manifestó desde el pasado día 23 de abril y se extenderá hasta próximo 30 del presente.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, indicó que se trabaja en coordinación con autoridades como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Cuerpo de Bomberos y los Gobiernos Municipales, para estar atentos y en la mejor disposición para actuar ante un incendio.

Añadió que ha sido fundamental la colaboración de grupos de brigadistas y civiles, a efecto de lograr controlar un hecho en el menor tiempo posible como ocurrió el pasado fin de semana en Ciudad del Maíz, mientras que se espera que avancen los trabajos este día en la comunidad de Núñez, Guadalcázar, donde ya se encuentra controlado al 50%.

Más adelante, Ordaz Flores, dio a conocer que San Luis Potosi está integrado a una campaña de difusión dentro del Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales, por el riesgo latente de que ocurran particularmente en las zonas centro y este del Estado potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Detienen a dos por transporte ilegal de armas
    Detienen a dos por transporte ilegal de armas

    Detienen a dos por transporte ilegal de armas

    SLP

    PULSO

    Operativo policial en carretera federal 101 resultó en la detención y aseguramiento

    Sustituyen a halcones por videocámaras: JJH
    Sustituyen a halcones por videocámaras: JJH

    Sustituyen a "halcones" por videocámaras: JJH

    SLP

    Rubén Pacheco

    Dos detenidos tenían tabletas para monitorear cámaras instaladas en vía pública y seguir a policías.

    El Robotín, el presunto criminal abatido en Charcas
    El Robotín, el presunto criminal abatido en Charcas

    "El Robotín", el presunto criminal abatido en Charcas

    SLP

    Redacción

    Jesús Juárez Hernández detalló el enfrentamiento en ese municipio

    Cinco detenidos en distintos hechos; aseguran arma y droga en SLP
    Cinco detenidos en distintos hechos; aseguran arma y droga en SLP

    Cinco detenidos en distintos hechos; aseguran arma y droga en SLP

    SLP

    Redacción

    Capturan a pareja en carretera y a tres más en capital y Tamasopo