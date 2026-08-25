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Seguridad

En flagrancia atrapan a un par de desvalijadores

Los sospechosos se habrían estado robando la batería de una camioneta

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia atrapan a un par de desvalijadores
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      En la colonia Prados Glorieta, agentes de la policía capitalina realizaron la detención en flagrancia de dos hombres que fueron sorprendidos cuando sustraían la batería de una camioneta.

      Los agentes circulaban sobre la avenida Salvador Nava Martínez, próximo al Distribuidor Juárez, en la mencionada colonia cuando observaron a dos individuos, quienes se encontraban retirando la batería de una camioneta Chevrolet Tornado color blanco.

      Al percatarse de la presencia policial, ambos sujetos intentaron huir, por lo que los oficiales iniciaron una persecución a pie y lograron darles alcance calles adelante, a pesar de que ambos hombres opusieron resistencia al aseguramiento, durante la inspección preventiva, indicaron no ser propietarios de la unidad.

      Los detenidos, identificados como Christian Orlando "N" de 26 años y Daniel "N" de 32 años, fueron canalizados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

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