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En flagrancia, sorprenden a presuntos ladrones

En total se detuvo a cinco en distintos casos, dos en Bodega Aurrerá

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
En flagrancia, sorprenden a presuntos ladrones

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron la detención de dos mujeres y tres hombres por el presunto delito de robo contra distintos establecimientos comerciales ubicados en la demarcación.

En atención a una denuncia, policías de la Guardia Civil Municipal se trasladaron a la calle Rayón, donde quedaron detenidas Rosa "N" de 32 años de edad y César "N" de 30 años de edad, por la presunta sustracción de dos herrajes de un domicilio.

Posteriormente, oficiales de la corporación se trasladaron a la Bodega Aurrerá de Acceso Norte, en la colonia Industrial Mexicana, donde se detuvo a Martha "N" de 24 años y Alan "N" de 20 años de edad, a quienes les aseguraron 17 artículos que habrían sustraído del supermercado.

Finalmente, atendiendo un llamado de auxilio en la carretera a Matehuala, quedó detenido Ángel "N" de 24 años de edad por la presunta sustracción de dos artículos por los cuales no realizó el pago correspondiente en un establecimiento comercial.

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Todas las personas afectadas por estos hechos solicitaron proceder en contra de los señalados, por lo cual los agentes procedieron a trasladarlos ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde quedaron a disposición de la autoridad competente junto con la mercancía y objetos asegurados.

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