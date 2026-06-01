En una semana, captura la GCE a 262 infractores

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En acciones operativas realizadas la semana del 23 al 29 de mayo, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a 262 personas por su presunta participación en distintos hechos constitutivos de delito, de las cuales tres fueron canalizadas ante autoridades del fuero federal y el resto ante la Fiscalía General del Estado para el seguimiento correspondiente.

En los despliegues de vigilancia y prevención, en el mismo periodo fueron recuperados 23 vehículos con reporte de robo, entre ellos seis motocicletas, fortaleciendo las labores orientadas a proteger el patrimonio de las y los potosinos.

En materia de aseguramientos, las fuerzas estatales decomisaron 15 kilos con 532 gramos de marihuana, 665 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal", además de dosis de cocaína y crack, y 38 objetos conocidos como "ponchallantas".

Con estas acciones permanentes en los 59 municipios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa fortaleciendo las estrategias de seguridad para preservar la paz social entre la población.

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