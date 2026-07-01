Encierran a un presunto abusador sexual de menor

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En la zona metropolitana, la madre de una menor de edad denunció por abuso sexual a Guillermo "N", quien en las últimas horas ha sido aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación.

Derivado de las investigaciones, el señalado habría cometido el ilícito en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada. Tras la denuncia interpuesta por la madre, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y le solicitó a un Juez de control el mandamiento judicial con el que fue aprehendido.

Fue en la colonia Jardines del Valle, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, donde se implementó un dispositivo de búsqueda y seguimiento en el que los agentes investigadores lograron localizar al imputado.

Tras ser hallado en la ubicación mencionada, a Guillermo "N" le cumplimentaron la orden de aprehensión, para después trasladarlo al centro de reinserción social que se ubica en la delegación La Pila, dejándolo a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal.

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