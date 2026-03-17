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Seguridad

Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

Delincuentes pidieron dinero tras engaño en compraventa por redes sociales

Por Redacción

Marzo 17, 2026 05:30 p.m.
A
Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

Una mujer estuvo a punto de ser víctima de extorsión en Ciudad Valles tras contactar, mediante redes sociales, a un supuesto vendedor de un vehículo que terminó simulando estar secuestrado para exigir dinero.

De acuerdo con información oficial, la afectada acudió a un supermercado donde había acordado encontrarse con el vendedor; sin embargo, al llegar recibió una llamada en la que el sujeto aseguró estar retenido en Aquismón y le pidió 45 mil pesos para su supuesta liberación.

El caso corresponde a una modalidad de engaño en compraventa, en la que los delincuentes utilizan ofertas de vehículos para atraer a las víctimas y posteriormente presionarlas con historias falsas de secuestro.

La mujer solicitó apoyo antes de realizar el depósito, por lo que se evitó la transferencia. Las autoridades confirmaron que se trataba de un intento de extorsión.

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La Secretaría de Seguridad advirtió que este tipo de fraude es común en transacciones por redes sociales y recomendó verificar la identidad de vendedores, no enviar dinero sin garantías y reportar cualquier intento ante la Fiscalía.

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