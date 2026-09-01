Estudiante en moto es arrollado por automóvil

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Un jovencito estudiante de preparatoria fue arrollado por un automóvil que no le cedió al paso cuando circulaba por la Avenida del Sauce, en la colonia Plan Ponciano Arriaga, resultó lesionado y fue enviado a una clínica particular a recibir atención médica.

El accidente vial se suscitó poco después de las dos de la tarde de este lunes, inicialmente un automóvil KIA de color plata se desplazaba por la calle Lerdo de Tejada, en la mencionada colonia, en dirección de oriente a poniente.

Al arribar a la Avenida del Sauce, el conductor no cedió el paso ante vía principal y de esta forma chocó la parte frontal izquierda contra la parte posterior de la motocicleta, una Itálika color verde que circulaba de norte a sur por esa arteria principal.

Por el golpe, el conductor de la moto, un jovencito de unos 16 años de edad alumno del CETIS 125, se proyectó al piso causándose algunas lesiones en tanto que su unidad se quedó atorada en el carro, al cual se le desprendió la defensa.

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Algunos testigos pidieron auxilio y al sitio acudieron paramédicos del agrupamiento ARSO Ambulancias, quienes atendieron al menor y determinaron que afortunadamente no tenía golpes graves como fracturas u otro tipo de lesiones, aunque sí presentaba un cuadro de shock por el accidente.

Ante esto, se esperaba la llegada del ajustador de seguros del automóvil a fin de que se enviara a una clínica particular para que se le revisara y descartar lesiones graves.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudirían al lugar a tomar conocimiento del accidente en espera de que los participantes llegaran a un acuerdo en lo particular sobre los daños y posibles lesiones.