Fallece albañil al caer de un quinto piso en una obra

CIUDAD VALLES.- Un albañil perdió la vida al caer desde el quinto piso de un edificio en construcción ubicado en el fraccionamiento Lomas Poniente.

El infortunado fue identificado como Jobito Taurino de 57 años de edad, a quien sus compañeros conocían con el mote de "El Bobo", y era vecino de la zona centro de Ciudad Valles.

De acuerdo con la información recabada, Jobito laboraba en el edificio en construcción que se encuentra en avenida Fray Andrés de Olmos, esquina con calle Primera.

Había subido al techado —quinto piso— para colocar una garrucha que serviría para subir material; sin embargo, repentinamente perdió el equilibrio y terminó cayendo al vacío.

Sus compañeros, al darse cuenta del accidente, solicitaron de inmediato auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, pero ya no presentaba signos vitales.

Policías municipales y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona; también llegaron elementos de Protección Civil Municipal, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Posteriormente se hizo cargo el personal de la Fiscalía General del Estado, y el cuerpo de Jobito fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley. Cabe mencionar que se inició una carpeta de investigación para esclarecer este hecho.