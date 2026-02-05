logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece albañil al caer de un quinto piso en una obra

Iba a colocar una garrucha para subir material; perdió el equilibrio y cayó

Por Redacción

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece albañil al caer de un quinto piso en una obra

CIUDAD VALLES.- Un albañil perdió la vida al caer desde el quinto piso de un edificio en construcción ubicado en el fraccionamiento Lomas Poniente.

El infortunado fue identificado como Jobito Taurino de 57 años de edad, a quien sus compañeros conocían con el mote de "El Bobo", y era vecino de la zona centro de Ciudad Valles.

De acuerdo con la información recabada, Jobito laboraba en el edificio en construcción que se encuentra en avenida Fray Andrés de Olmos, esquina con calle Primera.

Había subido al techado —quinto piso— para colocar una garrucha que serviría para subir material; sin embargo, repentinamente perdió el equilibrio y terminó cayendo al vacío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sus compañeros, al darse cuenta del accidente, solicitaron de inmediato auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, pero ya no presentaba signos vitales.

Policías municipales y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona; también llegaron elementos de Protección Civil Municipal, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Posteriormente se hizo cargo el personal de la Fiscalía General del Estado, y el cuerpo de Jobito fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley. Cabe mencionar que se inició una carpeta de investigación para esclarecer este hecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Camión sin frenos provoca choque múltiple en carretera a Rioverde
Camión sin frenos provoca choque múltiple en carretera a Rioverde

Camión sin frenos provoca choque múltiple en carretera a Rioverde

SLP

Pulso Online

Un camión de transporte de personal sin frenos desencadena choque múltiple en la carretera a Rioverde, comunidad de Jassos.

Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE
Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE

Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE

SLP

Redacción

Paulo "N" es presunto participante en la emboscada a policías estatales en San Ciro de Acosta

A proceso, cuatro de los presuntos agresores de familia en Zaragoza
A proceso, cuatro de los presuntos agresores de familia en Zaragoza

A proceso, cuatro de los presuntos agresores de familia en Zaragoza

SLP

Redacción

Enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa

GCE detiene a seis ligados a robos en la capital
GCE detiene a seis ligados a robos en la capital

GCE detiene a seis ligados a robos en la capital

SLP

Redacción

Operativo Galerías los ubicó en la colonia Progreso.