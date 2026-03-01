Fallece joven en moto tras chocar contra camioneta
Se estampó contra el vehículo estacionado sobre la carretera Valles-Tamazunchale
CIUDAD VALLES.- Un motociclista que resultó gravemente herido la tarde de este sábado, tras un accidente en la carretera federal Valles-Tamazunchale, perdió la vida horas después de haber sido ingresado al Hospital General de Ciudad Valles.
El accidente ocurrió en el kilómetro 370 de la carretera federal número 85, donde Erick Medina, de 41 años de edad, vecino del ejido Álvaro Obregón, fue localizado inconsciente sobre la cinta asfáltica, con múltiples fracturas y lesiones de gravedad.
De acuerdo con la información recabada, conducía una motocicleta Italika FT150 color negro con franjas verdes y se dirigía hacia la cabecera municipal. Presuntamente, al salir de una curva se impactó contra la parte posterior de una camioneta Nissan blanca tipo estaquitas que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera.
Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y aseguraron las unidades involucradas, que serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que ya realiza las investigaciones correspondientes.
