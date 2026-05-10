Fallece motociclista al estrellarse contra árbol de mezquite

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En la localidad de La Noria, un joven motociclista perdió la vida de forma violenta luego de estrellarse contra un mezquite cuando se desplazaba rumbo a su domicilio.

Los lamentables hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de una motocicleta color negro sobre el camino vecinal que conduce de Ciudad Fernández hacia La Noria, en donde tuvo su domicilio.

Sin embargo, en determinado momento perdió el control de la dirección y derrapó para de esta forma impactarse contra un árbol de mezquite que se encuentra a la orilla del camino, causándose fuertes lesiones.

Automovilistas que pasaban por el lugar y que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, acudiendo personal de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al lesionado.

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No obstante, luego de evaluar su estado de salud determinaron que ya había fallecido víctima de las fuertes lesiones que se ocasionó al golpearse contra el mezquite.

Al lugar se presentó personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo del infortunado, quienes lo trasladaron al Servicio Médico Forense, para realizar la necropsia de ley.