Fallece mujer arrollada por auto "fantasma"

Violenta muerte tuvo una mujer que fue atropellada por un vehículo desconocido, cuando trataba de cruzar la carretera a Rioverde a la altura de la comunidad El Xoconostle, perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza.

Después del accidente el conductor se retiró del lugar con rumbo desconocido y se ignoran las características del vehículo.

Fue alrededor de las nueve de la noche del domingo, en que la ahora occisa pretendía cruzar cinta asfáltica en el kilómetro 236, en la comunidad referida.

En eso iba pasando un vehículo al parecer a alta velocidad, cuyo conductor no alcanzó a detenerse y de esta forma atropelló a la peatón con la parte frontal lanzándola por los aires quedando a la orilla del asfalto con múltiples lesiones.

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Algunos pobladores que vieron a la mujer tirada, llamaron a los paramédicos pero cuando éstos arribaron verificaron que ya estaba sin vida y se dio aviso al resto de las autoridades.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acordonaron el área como primeros respondientes y más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Semele para ser entregado a los familiares.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para localizar al conductor que arrolló a la mujer, del cual hasta ahora su paradero es desconocido.