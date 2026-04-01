Fallece trabajador aplastado por varillas en bodega

Un joven de 22 años de edad, que laboraba en una bodega de materiales ubicada en el bulevar Rocha Cordero, tuvo trágica muerte cuando manejaba un montargas con el que movía un amarre de varillas, el vehículo se ladeó y parte de las barras de acero alcanzaron a golpearlo aplastándole la cabeza para quedar ahí sin vida.

Luego del accidente laboral, personal de Protección Civil Estatal acudió a realizar una inspección y la bodega fue clausurada totalmente mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

El hecho tuvo lugar la tarde de este martes en la bodega de venta de materiales de construcción, marcada con el número 1760 en el bulevar Rocha Cordero, en la colonia Tierra Blanca.

En el sitio, el joven empleado, identificado como Jairo Salomón Sánchez Ramírez de 22 años de edad, se encontraba maniobrando las varillas con un montacargas, el cual manejaba dentro de la bodega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En determinado momento, al parecer le ganó el peso al montacargas y así las varillas se cayeron, alcanzando a golpear al joven en la cabeza que prácticamente se la aplastó contra el piso.

Los demás compañeros, al ver lo sucedido llamaron a lo cuerpos de emergencia y al lugar acudieron los paramédicos, quienes atendieron al infortunado y determinaron que ya había fallecido por probable fractura de cráneo.

Posteriormente llegó personal de Servicios Periciales, quienes recogieron el cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legal para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Luego de que la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias respectivas, personal de Protección Civil Estatal también hizo una inspección en la bodega y se procedió a colocar como medida preventiva de inmediata ejecución la clausura total, además de indicar el procedimiento a seguir al responsable del negocio.