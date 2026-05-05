Fallecen padre e hijo en volcadura de camioneta
Viajaban en la caja de la unidad en carretera de la Huasteca, hubo más lesionados
TANCANHUITZ.- Un hombre y su hijo fallecieron y otras siete personas resultaron lesionadas, luego de que la camioneta en la que viajaban volcó en la carretera La Cuesta - Tancanhuitz.
El accidente se suscitó este domingo por la tarde, en una zona de curvas cercana a la localidad La Cuesta.
De acuerdo con la información que se dio a conocer, una camioneta roja, en la que viajaban varias personas, volcó sobre la carretera antes mencionada, que conecta de Tancanhuitz al crucero Marcelino Zamarrón.
Es un tramo con declive y curvas, se presume que el conductor no extremó precauciones y por eso ocurrió el percance.
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Los ahora occisos fueron identificados como Luis Hernández González y su hijo Javier Hernández Martínez de 40 y once años de edad, respectivamente; eran originarios del municipio de Tampamolón, aunque vivían en la colonia La Pimienta, de Ciudad Valles.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Aquismón; se desconoce su estado de salud.
En redes sociales, el Ayuntamiento de Tampamolón lamentó la muerte del padre e hijo, noticia que ha consternado a los habitantes de ese municipio, incluso familiares y personas cercanas han comenzado a solicitar el apoyo de la ciudadanía para respaldar a la viuda, quien enfrenta este difícil momento.
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