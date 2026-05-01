Fuertes daños deja un incendio en bodega

CIUDAD VALLES. -Un incendio de grandes magnitudes ocurrió en una bodega de la colonia Obrera, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y policiales.

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando los vecinos de la calle Escontría, entre Bocanegra y Ponciano Arriaga, pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, pues dijeron que se estaba quemando un almacén que se ubica en un segundo piso, atrás de una clínica dental.

De acuerdo con la información recabada, en ese lugar se almacenaban muebles de madera y plásticos, lo que propició que el incendio se propagara rápidamente y se levantara una enorme columna de humo que se veía desde cualquier punto de la ciudad.

Al poco tiempo llegaron elementos de Protección Civil Municipal y personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quienes empezaron a combatir las llamas con las herramientas que tenían a la mano, aunque requerían camiones cisterna y unidades de ataque rápido.

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Después se sumaron los Bomberos, pero el camión no contaba con agua suficiente, por lo que tuvieron que esperar el arribo de una pipa para poder utilizar la maquinaria del mismo.

También se sumaron al apoyo elementos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Coordinación de Protección Civil Estatal, la Guardia Civil Estatal y la Policía Municipal.

Al paso de una hora, la emergencia fue controlada y solo se realizarían labores para retirar escombros y terminar de enfriar la zona, se determinó que al parecer el siniestro se debió a un corto circuito y se inició en la parte posterior del inmueble.

En la bodega también se realizaban trabajos de soldadura, tejido de sillones, además de almacenar muebles; se evacuaron a las personas del domicilio, igualmente a los vecinos y sus mascotas, un elemento del Cuerpo de Bomberos sintió malestar por el exceso de humo y fue atendido por la Cruz Roja.