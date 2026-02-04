logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Golpeadores y rijosos acaban tras las rejas

Por Redacción

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Golpeadores y rijosos acaban tras las rejas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres por presunta violencia familiar, además de otros cinco por presuntos delitos contra servidores públicos.

Los agentes municipales se presentaron en avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como José "N" de 41 años.

En la colonia San Felipe, tuvieron contacto con Marcelino "N" de 56 años, y en la colonia Las Palmas con Alfredo "N" de 42 años y José "N" de 73 años, los tres denunciados por sus madres por agresiones físicas y amenazas, solicitando las partes afectadas proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle República de Brasil, en la colonia San Francisco, oficiales municipales observaron a un grupo de personas que alteraban el orden, por lo que se acercaron a indicarles la debida sanción, siendo agredidos de forma física, asegurando a quienes dijeron llamarse José "N" de 42 años, Feliciano "N" de 27 años, Leonardo "N" de 25 años, así como a las menores Deborah "N" de 17 años y Martha "N" de 15 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A todos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y presuntos delitos contra servidores públicos, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el debido proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos lesionados en choque sobre bulevar México-Laredo
Dos lesionados en choque sobre bulevar México-Laredo

Dos lesionados en choque sobre bulevar México-Laredo

SLP

Huasteca Hoy

Fue provocado por un conductor en presunto estado de ebriedad

Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos
Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

Detienen a mujer con drogas en la colonia Los Reyitos

SLP

Redacción

Fue asegurada con dosis de cristal y marihuana durante un operativo.

Cae sujeto con decenas de ponchallantas en Bellas Lomas
Cae sujeto con decenas de ponchallantas en Bellas Lomas

Cae sujeto con decenas de "ponchallantas" en Bellas Lomas

SLP

Redacción

Agentes capitalinos lograron asegurar al hombre con artefactos metálicos en operativo de seguridad

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz
Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

SLP

Redacción

Buscan liberar banquetas y ordenar la vialidad tras reporte ciudadano