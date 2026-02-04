Golpeadores y rijosos acaban tras las rejas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres por presunta violencia familiar, además de otros cinco por presuntos delitos contra servidores públicos.

Los agentes municipales se presentaron en avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como José "N" de 41 años.

En la colonia San Felipe, tuvieron contacto con Marcelino "N" de 56 años, y en la colonia Las Palmas con Alfredo "N" de 42 años y José "N" de 73 años, los tres denunciados por sus madres por agresiones físicas y amenazas, solicitando las partes afectadas proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle República de Brasil, en la colonia San Francisco, oficiales municipales observaron a un grupo de personas que alteraban el orden, por lo que se acercaron a indicarles la debida sanción, siendo agredidos de forma física, asegurando a quienes dijeron llamarse José "N" de 42 años, Feliciano "N" de 27 años, Leonardo "N" de 25 años, así como a las menores Deborah "N" de 17 años y Martha "N" de 15 años.

A todos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y presuntos delitos contra servidores públicos, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el debido proceso.