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Golpearon a sus parientes y están tras las rejas

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Golpearon a sus parientes y están tras las rejas

Policías de  Soledad detuvieron a tres hombres por violencia familiar, como resultado de la atención que se brinda a auxilios.

En un caso, los agentes se presentaron en la calle 5 de Mayo, en la colonia Primero de Mayo, donde una mujer indicó que a su hijo la violentó de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Mario "N" de 25 años.

Eduardo "N" de 36 años fue detectado al atender un auxilio en la calle Gregorio Gaytán, en la colonia La Misión, donde su pareja indicó que la violentó de forma física, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, sobre bulevar Valle de los Fantasmas, oficiales vieron a un sujeto que coincidía con las características físicas de un reporte recibido de manera previa.

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Después de darle alcance fue llevado al lugar de los hechos en la calle Paseo de los Colorines, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, donde la parte afectada reconoció plenamente a su familiar de haberla violentado, quien dijo llamarse Salomón "N", solicitando proceder legalmente en su contra.

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