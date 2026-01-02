logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Seguridad

Graves, 2 menores tras incendiarse su vivienda

Cortocircuito en las luces instaladas en el pino navideño habría causado el siniestro de la casa

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Graves, 2 menores tras incendiarse su vivienda

CIUDAD VALLES.- Una familia estuvo a punto de perder la vida tras incendiarse su vivienda en la colonia Moctezuma; dos menores de edad y su madre fueron trasladados a un hospital.

Mientras muchos celebraban la llegada de 2026, una familia luchaba por su vida en un domicilio ubicado en la calle Galeana número 800, esquina con Frontera, hacia la parte posterior de los cinemas.

Un cortocircuito en las luces instaladas en el pino navideño habría provocado el incendio de la casa, situada en un segundo piso, sin que los ocupantes tuvieran tiempo de salir.

Vecinos del sector escucharon los gritos y, al percatarse del incendio, realizaron múltiples reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Uno de los residentes, identificado como Paul, sacó fuerzas sobrenaturales para enfrentar el fuego e intentar rescatar a su familia, que se encontraba en una de las habitaciones.

Poco después arribaron Bomberos, quienes lograron controlar el incendio; sin embargo, la gran cantidad de humo dificultó las labores de rescate.

Con el apoyo de otras corporaciones de auxilio y elementos policiales, finalmente fueron rescatados con vida Blanca Estela Martínez y sus dos hijos, Danae y Damián. La mujer presentaba un cuadro de shock, mientras que los menores se encontraban inconscientes.

Paramédicos de la Cruz Roja los trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como grave.

