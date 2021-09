Hombre de Matlapa reporta que civiles armados le robaron su auto en Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre que radica en el municipio de Matlapa, reportó el robo de su vehículo de modelo reciente; asegura que fue interceptado por civiles armados, quienes lo privaron de la libertad por unos minutos.

Fue la mañana de este martes cuando Gilberto H., con domicilio en Matlapa, reportó el robo de su vehículo marca Volkswagen Vento color rojo, modelo 2019, con placas de circulación VBT-956-A de San Luis Potosí.

Explicó que la noche del lunes circulaba sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale, y a la altura del lugar conocido como El Bañito se le atravesó una camioneta cerrada, de la que bajaron hombres armados, y lo obligaron a pasarse al asiento trasero, llevándoselo con rumbo a Tamazunchale, aunque poco después lo bajaron, a la altura de Santiaguillo, y se llevaron su auto.

Lo que no mencionó fue por qué no hizo el reporte esa misma noche, sino hasta el día siguiente ni tampoco dio información que ayudara a las autoridades a dar con los ladrones. No obstante, se inició un operativo de búsqueda.