logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Homicida de Gto. andaba escondido en El Jaralito

El año pasado asesinó a tiros a un hombre e hirió a su hijo en ese estado

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Homicida de Gto. andaba escondido en El Jaralito

Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con autoridades del estado de Guanajuato, cumplimentaron una orden de aprehensión por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, la acción se realizó en la comunidad El Jaralito, perteneciente a la Delegación

La Pila, en la capital potosina.

Como parte de un convenio de colaboración interinstitucional, agentes de la Fiscalía de Guanajuato se trasladaron a esta entidad para ejecutar el mandamiento judicial en contra de Walter Jesús "N".

Elementos de la Policía de Investigación brindaron apoyo para la localización del imputado y, mediante trabajos de campo, se estableció que residía en la comunidad referida, por lo que se implementó un operativo que permitió su ubicación y posterior detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras su identificación, al imputado se le informó sobre la orden de aprehensión en su contra y se le dio lectura a sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación, donde se realizó su registro en el sistema nacional y su certificación médica, para finalmente ser entregado a las autoridades del estado de Guanajuato.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en noviembre de 2025 en Yuriria, Guanajuato, cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo en compañía de un niño.

En ese momento, dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron la unidad y, presuntamente, el detenido realizó diversas detonaciones de arma de fuego, causando la muerte del conductor y lesiones al infante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Combaten incendio forestal activo en Matehuala
Combaten incendio forestal activo en Matehuala

Combaten incendio forestal activo en Matehuala

SLP

Redacción

CEPC envió dos brigadas adicionales para controlar el siniestro con apoyo de bomberos y voluntarios locales

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago
Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

SLP

Redacción

La SSPC realizó el resguardo y los protocolos correspondientes tras el reporte

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo
Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

SLP

Redacción

Ambos conductores buscan un acuerdo para reparar los daños mediante sus aseguradoras

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad
Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

SLP

Redacción

Por un sitio de internet que ofertaba trabajo llegó a San Luis Potosí