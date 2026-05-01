Homicida de Gto. andaba escondido en El Jaralito

Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con autoridades del estado de Guanajuato, cumplimentaron una orden de aprehensión por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, la acción se realizó en la comunidad El Jaralito, perteneciente a la Delegación

La Pila, en la capital potosina.

Como parte de un convenio de colaboración interinstitucional, agentes de la Fiscalía de Guanajuato se trasladaron a esta entidad para ejecutar el mandamiento judicial en contra de Walter Jesús "N".

Elementos de la Policía de Investigación brindaron apoyo para la localización del imputado y, mediante trabajos de campo, se estableció que residía en la comunidad referida, por lo que se implementó un operativo que permitió su ubicación y posterior detención.

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Tras su identificación, al imputado se le informó sobre la orden de aprehensión en su contra y se le dio lectura a sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación, donde se realizó su registro en el sistema nacional y su certificación médica, para finalmente ser entregado a las autoridades del estado de Guanajuato.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en noviembre de 2025 en Yuriria, Guanajuato, cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo en compañía de un niño.

En ese momento, dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron la unidad y, presuntamente, el detenido realizó diversas detonaciones de arma de fuego, causando la muerte del conductor y lesiones al infante.