Homicida jalisciense se escondía en Santa María

Como resultado de los mecanismos de colaboración interinstitucional, la Fiscalía General del Estado colaboró con autoridades del estado de Jalisco para la detención de Juan Antonio "N", quien era buscado en aquella entidad por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos habrían ocurrido el 1 de enero de 2025, en la colonia Loma Dorada, del municipio de Tonalá, Jalisco, cuando el ahora imputado arribó a bordo de una motocicleta a un domicilio donde se encontraban varias personas al interior de una camioneta.

En ese lugar, el señalado presuntamente descendió del vehículo y utilizó un arma punzocortante, con la que atacó en repetidas ocasiones a una de ellas, provocándole la muerte, además de lesionar a otra persona que intentó intervenir, para posteriormente darse a la fuga.

Derivado de las investigaciones realizadas, se estableció que el señalado podría encontrarse en territorio potosino, por lo que se activó el convenio de colaboración entre entidades, solicitando el apoyo de la FGESLP para su localización.

En atención a dicha solicitud, Juan Antonio "N" fue ubicado y detenido en la colonia Benito Juárez, del municipio de Santa María del Río, por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes actuaron conforme a los protocolos correspondientes.