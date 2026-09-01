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Seguridad

Incautan 43 vehículos en operativos de la Fenapo

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Incautan 43 vehículos en operativos de la Fenapo
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      En operativos de seguridad implementados durante la Feria Nacional Potosina la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Vehículos, logró el aseguramiento de 43 unidades con diversas irregularidades como reportes de robo y alteración de números de serie.

      Desde el primer día de actividades de la Fenapo se instalaron módulos de atención que permitieron brindar apoyo a los visitantes y, de manera paralela, personal especializado realizó recorridos de verificación en los estacionamientos de la feria y calles aledañas.

      Como resultado de estas acciones se aseguraron 43 camionetas y automóviles de diversas marcas y modelos, entre las que destacan Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen y Nissan, entre otras.

      Algunas de las unidades contaban con reporte de robo vigente, mientras que otras presentaban alteraciones en el número de serie, situaciones detectadas mediante las labores de investigación y verificación con la plataforma nacionala, efectuadas por el personal especializado.

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      Las unidades fueron puestas a disposición de agentes Fiscales, quienes dieron seguimiento a cada caso para realizar las diligencias correspondientes y, según sea el caso, determinar lo conducente para la entrega de los vehículos a sus propietarios legales.

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