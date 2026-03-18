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Seguridad

Incautan tres vehículos hurtados en Soledad de G.S.

Una mujer tripulaba una motocicleta, siendo remitida ante la Fiscalía

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan tres vehículos hurtados en Soledad de G.S.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer por tripular un vehículo con reporte de robo vigente y localizaron una camioneta y un remolque también robados, en acciones destinadas a preservar el orden y la paz social.

En la avenida Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Quintas de la Hacienda, agentes femeninas observaron a una mujer que incurría en faltas al Reglamento de Seguridad Vial, y después de darle alcance y entrevistarla se identificó como Patricia "N" de 40 años, consultando su estatus legal en Plataforma México, junto con el vehículo que manejaba, cuyo resultado mostró que la moto marca Itálika modelo 2024 de color negro contaba con reporte de robo vigente.

Por otra parte, en la colonia San Felipe oficiales municipales ubicaron una camioneta, y en la colonia Movimiento Social un remolque, todos en aparente estado de abandono; luego de consultar su estatus en Plataforma México, el resultado mostró que la camioneta marca Ford de color blanco y el remolque modelo 2001 de color blanco contaban con reporte de robo vigente.

A la mujer se le informó que sería detenida por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, y posteriormente, junto con los objetos constitutivos de delito, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá el proceso correspondiente.

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