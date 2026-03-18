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Seguridad

Individuo pretendió hurtar herramienta en tienda Walmart

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo pretendió hurtar herramienta en tienda Walmart

Un sujeto que pretendió sustraer diversa herramienta de una tienda Walmart, fue detectado cuando ya se daba a a la fuga y finalmente fue detenido para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

En efectiva respuesta policial, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizaron la detención del hombre señalado por el presunto delito de robo a comercio, el aseguramiento se dio luego de atender un reporte emitido por el C4 Municipal.

Al realizar patrullajes de seguridad sobre el cuadrante oriente, los agentes municipales fueron informados de un robo a comercio en proceso, por lo que se solicitaba su intervención en la tienda con razón social Walmart ubicada sobre Carretera 57 esquina con calle Roma, colonia Providencia, donde personal detectó a un masculino sustrayendo mercancía sin realizar el pago correspondiente.

A su arribo, los oficiales municipales tuvieron conocimiento de un hombre que salió del negocio con herramientas diversas escondidas entre sus ropas y solamente pagó un producto, para posteriormente intentar huir.

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Los agentes de Guardia Municipal ubicaron al sujeto y luego de una revisión preventiva de seguridad, la mercancía sustraída fue localizada, consistente en herramienta diversa como llaves y desarmadores.

El detenido quien se identificó como Miguel Osvaldo "N" de 24 años, fue notificado de los derechos que le asisten como persona detenida.

Luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica de la SSPC, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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