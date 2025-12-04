Joven boxeador es asesinado en riña familiar

En la colonia Progreso, un joven promesa del boxeo de apenas 20 años de edad, fue asesinado al parecer por su cuñado, intervino para defender a su hermana y éste lo agarró a machetazos dándole muerte para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron antes de la media noche del martes, cuando vecinos alertaron a las autoridades que en el domicilio marcado con el número 4017 de la avenida Fleming, próximo a la calle Tolomeo, en la colonia mencionada, se desarrollaba una riña entre varios familiares.

Cuando llegaron, elementos de la Guardia Civil Estatal encontraron al joven mal herido a machetazos tirado en el piso frente al domicilio.

Los demás familiares habían llamado a los paramédicos pero cuando éstos llegaron para valorarlo, lo encontraron ya sin signos vitales.

De acuerdo a información disponible, el ahora occiso respondía al nombre de Josué David Hernández de 20 años de edad, quien entrenaba box en la unidad deportiva de la colonia Simón Díaz y ya participaba en diferentes torneos de su categoría.

Testigos relataron que al momento del ataque, el joven boxeador intervino para defender a su hermana ya que su cuñado identificado con el nombre de Ángel “N”, la estaba golpeando, pero en eso también se lanzó en su contra y lo agarró a machetazos.

Ante las heridas presentadas, el joven acabó tirado en la calle frente al domicilio y finalmente perdió la vida, en tanto que el agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido sin que nadie pudiera impedirlo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y aseguraron la zona, mientras que personal de Servicios Periciales realizaba una inspección en busca de indicios; el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia legal y entregar a los familiares para la sepultura correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones sobre este homicidio en espera de que el presunto agresor sea detenido en el menor tiempo posible en base a las pistas que se recaben.