Joven en moto resulta malherido en percance

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Un joven que circulaba en motocicleta por la avenida Himno Nacional, resultó lesionado luego de impactarse contra una camioneta que se le atravesó a la altura de la calle Calderón de la Barca, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas de este martes, en que la camioneta Honda color blanco circulaba por la calle Calderón de la Barca en dirección de sur a norte.

Al arribar a la avenida Himno Nacional, conductor ingresó sin ceder el paso ante vía principal y fue así como el motociclista, que circulaba por esa vía en dirección al oriente, no alcanzó a detenerse y se impactó de frente contra el costado izquierdo de la camioneta.

Ante el golpe, el conductor de la moto terminó en el piso con lesiones considerables, algunos testigos lo auxiliaron y llamaron a los cuerpos de ayuda; al lugar llegaron los paramédicos, que le prestaron los primeros auxilios y dada la magnitud de las lesiones lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

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Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del percance, al tiempo que se esperaba que los involucradods pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.