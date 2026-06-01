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Seguridad

Joven es detenido con bolsas de marihuana

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Joven es detenido con bolsas de marihuana
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      CIUDAD VALLES.- Un joven fue detenido en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal, debido a que presuntamente portaba varias dosis de droga.

      Se trata de Jorge "N", de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. 

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención del joven se llevó a cabo como parte de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia.

      El joven conducía una motocicleta cuando fue interceptado por los agentes y al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron varias bolsas que contenían hierba verde y seca con características similares a la de la marihuana.

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      La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones y la definición de su situación jurídica conforme a derecho.

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