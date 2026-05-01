Joven vino a SLP por trabajo y fue secuestrado

En una rápida y oportuna intervención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, de Seguridad Vial y Movilidad y Fuerzas Municipales, atendieron el llamado de auxilio de un joven, originario de la Ciudad de México, quien presuntamente había sido privado de su libertad. La víctima recibió protección, atención médica y fue canalizado a otras autoridades para su retorno con su familia.

Agentes de vialidad ubicaron a un individuo dentro de la Plaza Citadina en Carretera Matehuala y la calle Blas Escontría, quien de forma desesperada solicitó su apoyo, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de oficiales de Fuerzas Municipales, para brindarle atención integral.

Después de dialogar con el joven, dijo tener 20 años de edad y refirió ser originario de la Ciudad de México, y que mediante una página de internet que ofertaba trabajo llegó a San Luis Potosí, sin embargo fue privado de su libertad durante cinco días, logrando escapar.

De inmediato fue trasladado a la comandancia central de la corporación, donde fue atendido por el médico legista; posteriormente, fue canalizado con la autoridad correspondiente para dar seguimiento al caso, comenzar las indagatorias correspondientes, así como apoyarlo para regresar a su lugar de origen y reunirlo con su familia.

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