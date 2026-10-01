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Jóvenes terminan volcados en la Himno Nacional

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes terminan volcados en la Himno Nacional
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      Una volcadura en la glorieta Revolución y la avenida Himno Nacional dejó como saldo tres jóvenes con lesiones leves.

      La madrugada de este miércoles, ya sin demasiados autos sobre la arteria referida, los jóvenes aprovecharon para pisar el acelerador y superar con creces el límite de velocidad. Esto, a bordo de un vehículo Nissan Versa de color blanco, el cual terminó prácticamente en pérdida total, tras el siniestro.

      En un punto del trayecto, el joven conductor perdió pleno control de su unidad y chocó contra la guarnición de la avenida, continuando con una inercia errática y volcando finalmente a la altura de la glorieta, en la colonia Jardines del Estadio, causando algunos daños a la infraestructura del lugar.

      Los involucrados pudieron salir por su propio pie, aunque con algunos golpes que paramédicos que arribaron al lugar, momentos después, valoraron y consideraron que no ameritaban su traslado a una clínica para su atención médica.

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      Así, los tres permanecieron en el sitio, a donde también llegaron elementos de tránsito de la policía capitalina, quienes tomaron conocimiento del hecho, para comenzar las investigaciones de ley y con ello deslindar responsabilidades. 

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