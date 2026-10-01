Jóvenes terminan volcados en la Himno Nacional
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una volcadura en la glorieta Revolución y la avenida Himno Nacional dejó como saldo tres jóvenes con lesiones leves.
La madrugada de este miércoles, ya sin demasiados autos sobre la arteria referida, los jóvenes aprovecharon para pisar el acelerador y superar con creces el límite de velocidad. Esto, a bordo de un vehículo Nissan Versa de color blanco, el cual terminó prácticamente en pérdida total, tras el siniestro.
En un punto del trayecto, el joven conductor perdió pleno control de su unidad y chocó contra la guarnición de la avenida, continuando con una inercia errática y volcando finalmente a la altura de la glorieta, en la colonia Jardines del Estadio, causando algunos daños a la infraestructura del lugar.
Los involucrados pudieron salir por su propio pie, aunque con algunos golpes que paramédicos que arribaron al lugar, momentos después, valoraron y consideraron que no ameritaban su traslado a una clínica para su atención médica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así, los tres permanecieron en el sitio, a donde también llegaron elementos de tránsito de la policía capitalina, quienes tomaron conocimiento del hecho, para comenzar las investigaciones de ley y con ello deslindar responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores
PULSO
Agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Rubén tras la investigación
Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos
Redacción
Paramédicos llegaron al lugar para valorarlos tras el accidente
Guardia Civil custodiará material electoral en SLP
Pulso Online
La SSPC anunció vigilancia en instalaciones electorales y recorridos preventivos; no detalló cuántos agentes participarán.