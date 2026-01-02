La PDI aprehende a Mauro "N" señalado de violación

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mauro "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada, se encontraba en el domicilio del ahora imputado, quien presuntamente perpetraría el delito mencionado en su contra.

Una vez establecida la denuncia por los hechos, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la orden de aprehensión ante la autoridad judicial, misma que fue otorgada.

Así, el investigado fue detenido por agentes de la PDI en el fraccionamiento Villa Magna de la capital del Estado, donde se le informó sobre el mandato judicial en su contra y sus derechos constitucionales; posteriormente, fue conducido para realizarle un examen médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al término de la revisión, fue trasladado y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, a disposición de la autoridad que lo solicita, la cual resolverá su situación jurídica.