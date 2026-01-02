Le destrozan el cráneo con enorme piedra

Un joven de entre 25 y 30 años de edad fue encontrado aparentemente asesinado en la cima del cerro El Original, ubicado en la cabecera municipal de Santa María del Río; tenía la cabeza aplastada al parecer por una enorme piedra y hasta ahora no hay pistas sobre los presuntos responsables.

Fue la mañana del miércoles cuando algunos transeúntes que habían subido al cerro El Original, encontraron el cuerpo del joven cerca de una capilla que se erigió en honor al deceso de seis personas que fueron alcanzadas por un rayo hace cerca de 21 años .

El cuerpo del infortunado se encontraba tirado entre enormes piedras con el cráneo destrozado y junto había una roca con manchas de sangre, con la cual aparentemente le aplastaron la cabeza provocándole una muerte inmediata.

Autoridades locales de Santa María del Río acudieron como primeros respondientes y procedieron acordonar el área donde estaba cuerpo, en espera del resto de las evidencias para que se iniciaran las investigaciones.

Personal de la Vicefiscalía Científica llegaron a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual de momento no fue identificado pero se estableció que se trataba de un joven entre unos 25 y 30 años de edad, de tez blanca y pelo corto, vestía playera azul tipo polo, pantalón de mezclilla azul y chamarra amarilla.

Los peritos de la Vice fiscalía levantaron el cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se esperaba establecer su identidad y que los familiares acudieran a reclamarlo para hacerles entrega del mismo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con los presuntos responsables del posible homicidio y proceder de acuerdo a la ley.