Leve accidente vial en Av. Damián Carmona

Dos autos protagonizaron un leve choque en la curva de la avenida Damián Carmona, en donde por suerte no hubo heridos y los conductores llegaron a un acuerdo en lo particular.

En el hecho, ocurrido alrededor de las ocho de la noche del viernes, participaron un automóvil Chevrolet color gris y un Nissan March de color azul.

El primer carro se desplazaba por la avenida Damián Carmona en dirección de la Avenida de la Paz hacia las vías, y al tomar la curva antes de la gasolinera derrapó debido al piso mojado.

Ante esto, el conductor del March que circulaba atrás no pudo frenar a tiempo y alcanzó a pegarle al otro vehículo, finalmente ambos se detuvieron a dialogar ya que por suerte no daños no fueron de consideración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tráfico en esos carriles de la avenida se vio parcialmente interrumpido pero los conductores pudieron llegar a un acuerdo en lo particular y procedieron a retirarse, al parecer no fue necesaria la intervención de Tránsito Municipal.