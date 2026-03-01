logo pulso
Leve accidente vial en Av. Damián Carmona

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Leve accidente vial en Av. Damián Carmona

Dos autos protagonizaron un leve choque en la curva de la avenida Damián Carmona, en donde por suerte no hubo heridos y los conductores llegaron a un acuerdo en lo particular.

En el hecho, ocurrido alrededor de las ocho de la noche del viernes, participaron un automóvil Chevrolet color gris y un Nissan March de color azul.

El primer carro se desplazaba por la avenida Damián Carmona en dirección de la Avenida de la Paz hacia las vías, y al tomar la curva antes de la gasolinera derrapó debido al piso mojado.

Ante esto, el conductor del March que circulaba atrás no pudo frenar a tiempo y alcanzó a pegarle al otro vehículo, finalmente ambos se detuvieron a dialogar ya que por suerte no daños no fueron de consideración.

El tráfico en esos carriles de la avenida se vio parcialmente interrumpido pero los conductores pudieron llegar a un acuerdo en lo particular y procedieron a retirarse, al parecer no fue necesaria la intervención de Tránsito Municipal.

