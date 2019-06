Localizan a mujer muerta en su vivienda

CIUDAD VALLES.- Desde hace varios días, los vecinos de la calle República del Chile de la colonia Emiliano Zapata, no veían a doña Benita, le marcaron a su celular pero no obtuvieron respuesta, así que se asomaron y la encontraron sin vida dentro de la casa; al sitio llegaron las autoridades, pero los familiares no les permitieron la entrada hasta que llegara un hijo que se encontraba en la Ciudad de México.

Cerca de las 00:30 horas de este lunes, los vecinos pidieron la intervención de las autoridades y comentaron que desde hacía varios días no veían a Benita Fernández Gómez, a quien describieron como una persona de la tercera edad que vivía sola, por lo que al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal para iniciar las primeras investigaciones.

De acuerdo a los vecinos, quienes estaban preocupados, le marcaban al celular de la señora y lo oían sonar dentro de la casa, sin recibir respuesta, y como la luz estaba encendida, creían que algo malo le había pasado.

Los uniformados se asomaron por la parte trasera y vieron que ahí estaba el cadáver de la mujer, bocarriba y desnuda.

Al lugar llegó una hermana de Benita, pero ésta no permitió la entrada de los paramédicos, ni de los elementos investigadores ni de periciales, dijo que hasta que llegara un hijo de la mujer que vive en la Ciudad de México y hasta las 10:30 horas, no había arribado. La zona estaba acordonada por los policías municipales.