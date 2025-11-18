Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco

Esta mañana habrían sido encontrados los cuerpos sin vida de varios hombres, con signos de violencia y en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cerro Blanco, en Ahualulco. La FGE únicamente ha reportado el hallazgo de dos cadáveres.

El reporte, fue a las 09:00 de la mañana cuando alertaron a las autoridades. Al sitio, arribaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron con el protocolo de aseguramiento del área.

Más tarde, arribó personal de la Policía de Investigación, quienes habrían dado fe del hallazgo de 5 cadáveres de masculinos que estaban maniatados y con disparos de arma de fuego, a la altura del kilómetro 48 de la carretera Zacatecas, pero ya sobre el camino de terracería.

En un comunicado, la FGE informó que, se llevan a cabo diversas acciones de investigación para esclarecer los hechos "que derivaron en el fallecimiento de dos personas que fueron localizadas cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tras recibir el reporte inicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron la mañana del martes 18 de noviembre de 2025, al lugar y confirmaron la presencia de los finados, y trabajaron para su identificación.

"Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del área y traslado de los cuerpos a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, asegurando indicios que serán analizados para establecer la posible causa de muerte, así como cualquier otro elemento que permita robustecer la carpeta de investigación.

"La FGE informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continuará con las diligencias que conduzcan al esclarecimiento total del caso y a la identificación y ubicación de quien o quienes resulten responsables", informó la FGE.